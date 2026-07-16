Tensión por la presidencia del Senado en Colombia: Recap Blu, programa del 16 de julio 2026

Actualizado: 16 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados este 16 de julio en Recap Blu:
- Tensiones políticas por la presidencia del Senado en Colombia: El Centro Democrático insiste en postular a Honorio Enríquez a voto limpio, defendiendo su derecho legítimo por ser la segunda bancada con más curules. Por su parte, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y el candidato del gobierno electo, Alfredo de Luque (Partido de la U), rechazan esta postura al advertir que obligaría al uribismo a una inédita alianza táctica con el Pacto Histórico.
- El Pacto Histórico define su estrategia legislativa ante el nuevo Congreso: Tras reunirse con el presidente Gustavo Petro, la bancada de oposición anunció que no descarta postular un tercer candidato alternativo a la presidencia del Senado para no tener que elegir entre el "uribismo" y el "abelardismo". Además, radicaron sus proyectos bandera para el 20 de julio, que incluyen nuevas reformas laborales, pensionales, de salud y tributarias.
- El polémico discurso de Donald Trump y las acusaciones a China y Venezuela: En una alocución de 27 minutos orientada a las elecciones de medio término (Midterms), el mandatario desclasificó informes de la CIA alegando un pirateo masivo de datos electorales por parte de China y supuestos complots electrónicos en las elecciones venezolanas de 2017. Trump arremetió contra las grandes cadenas televisivas (como ABC y NBC) por no transmitir su discurso en vivo y exigió la revocación de sus licencias.
- La crisis humanitaria en Venezuela y la gran movilización de ayuda: A casi un mes del devastador doble terremoto del 24 de junio que deja casi 5.000 fallecidos, la situación en La Guaira sigue siendo crítica y los familiares costean maquinaria privada ante la falta de apoyo estatal. Diversos artistas de renombre internacional (Marc Anthony, Feid, Silvestre Dangond) anunciaron un macroconcierto benéfico en Miami para recaudar fondos, mientras que desde Colombia ya se han transportado más de 150 toneladas de insumos esenciales.
- La histórica rivalidad de las Malvinas se traslada a la semifinal del Mundial: El Reino Unido solicitó formalmente a la FIFA investigar a la selección de Argentina por desplegar una pancarta con el lema "Las Malvinas son argentinas" tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal. El acto viola la estricta prohibición sobre mensajes políticos en los estadios y revive un tenso conflicto histórico y deportivo que ya tiene antecedentes en el Mundial de 1986.