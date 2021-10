Este domingo, en BLU Radio el pastor Andrés Corson inició su reflexión hablando de las armas espirituales.

“La alabanza es un arma espiritual para entrar en la presencia de Dios”, dijo Corson.

Según explicó, la alabanza está hecha para estar alegres y adorar a Dios.

“La nación de Israel no entró a la tierra prometida por no agradecer y no alabar a Dios”, añadió.

