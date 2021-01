Si queremos salud financiera, las deudas deben convertirse en una prioridad: Pastor Andrés Corson

En la reflexión de este domingo, el pastor Andrés Corson expresó que Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, sanidad espiritual, física y financiera.

Además, dijo que cuando Jesús murió en la cruz lo hizo para romper toda maldición.

“Si sigues todos los caminos de Dios tendrás éxito en todo lo que hagas”, dijo.

Igualmente, habló sobre algunas características de quienes necesitan mejorar su sanidad financiera.

“Necesitan sanidad financiera quienes no pagan sus deudas, jamás prosperará si no salda sus deudas”, expresó

También, comentó que, si queremos esa salud financiera, las deudas deben convertirse en una prioridad, no solo dinero, sino, por ejemplo, cosas prestadas.

“Necesitan sanidad financiera los que tienen mentalidad de escases”, agregó.

Publicidad

Igualmente, enfatizó en que la Biblia dice que hay recursos suficientes para todos, pero se pierden en donde hay injusticias.

“Necesitan también aquellos que no son fieles con las riquezas de este mundo, tenemos que administrar el mundo que nos tocó, el vecindario donde vivimos, por ejemplo, cuidar lo que hay alrededor”, agregó.

Escuche aquí la reflexión dominical completa del pasto Andrés Corson: