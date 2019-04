Por: Redacción Digital BLU Radio

El Centro Andino se pronunció tras el acto de discrminación sufrido por una pareja LGTBI al interior de sus instalaciones el pasado 14 de abril.



A través de un comunicado, el centro comercial aseguró que condena los hechos y que rechaza de manera contudente cualquier acción de discriminación en contra de sus clientes .



"Lamentamos la situación mencionada y rechazamos, de manera contundente, cualquier acción de discriminación en contra de alguno de nuestros clientes", comunicó la gerente general del centro comercial.



Vea el comunicado completo:

Esteban, uno de los jóvenes LGTBI agredidos por un visitante de Centro Andino en razón a su orientación sexual, reveló en Mañanas BLU que a los insultos y al escándalo que sufrió en el centro comercial se sumó un comparendo impartido por policías.



“Este señor identificado como Pedro José nos ataca diciéndonos que tenemos que irnos. Yo le digo como ‘no me voy a retirar del espacio porque yo no estoy cometiendo nada grave ni ningún delito, tengo derecho a estar aquí como todos lo tienen”, relató.



De acuerdo con la víctima del acto discriminatorio, no contento con agredirlo a él y a su pareja, también la emprendió contra el personal del centro comercial.



“Nos toca irnos hacia un lugar en el que las personas nos protegen. Este señor agrede a las trabajadoras, las insulta también. Ellas entran llorando, atacadas, porque también se encontraban conmocionadas”, declaró.



“Cuando llega la Policía nos aísla en un pasillo, nos dejan ahí detenidos y nos piden los documentos. Cuando ya ha pasado media hora de los hechos, salimos nuevamente al punto de atención y la Policía lo que hace es impartirnos un comparendo porque el sujeto alega que nosotros estábamos cometiendo exhibicionismo”, denunció Esteban.

