Por: Redacción Digital BLU Radio

En octubre comenzarán las pruebas de carga del nuevo puente Pumarejo, ya que la obra será entregada definitivamente en diciembre de este año, manifestó el ingeniero director del proyecto, David Gutiérrez.

La obra avanza en un 85 % y, según la firma constructora, la española Sacyr, no presenta ningún inconveniente técnico. Sin embargo, el ingeniero manifestó que la demolición del viejo puente Laureano Gómez (conocido también como Pumarejo) no les corresponde, por lo que durante tiempo indefinido deberán convivir las dos estructuras paralelas ya que no hay recursos contemplados para derribar la vieja.

El Invías debe determinar la suerte del viejo Pumarejo, para lo cual se contemplan varias alternativas. Una de ellas es solo derribar el centro para que los extremos queden como miradores turísticos.

El nuevo puente debió ser entregado en mayo del 2018, pero requirió una prórroga hasta diciembre de ese año que tampoco se cumplió. Ahora parece que por fin estará listo.



Sus 2.173 metros, con seis carriles, lo convierten en el más largo del país. Fue creado para conectar de forma más rápida y segura a Barranquilla con Santa Marta y el interior del país, y para que buques de gran dimensión pudieran pasar debajo. Sin embargo, mientras el viejo Pumarejo no sea tumbado esto último no será posible.

undefined