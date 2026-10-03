Alcaldía de Urrao evacuó y trasladó dependencias por graves daños provocados por terremoto

Las secuelas del terremoto del pasado 10 de agosto siguen golpeando el patrimonio y la dinámica institucional en el municipio de Urrao. El centro administrativo municipal, una joya arquitectónica de más de 130 años de historia, permanece con cierre total debido a las graves afectaciones estructurales que dejó el movimiento telúrico.

Con el paso de los días, según el alcalde (e) del municipio, Gildardo Perez, las grietas en los muros aumentaron de tamaño de forma visible, a lo que se sumó un pequeño desplazamiento de la cubierta y un evidente abombamiento en la zona donde reposa el techo de este emblemático inmueble que, a lo largo de un siglo y medio, ha servido como hostal, hospital, cuartel militar y ahora sede del gobierno local.

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"Con el sismo del 10 de agosto, la parte más afectada del municipio fue la Administración Municipal. Posteriormente a eso, pues, se hicieron unas visitas con unos ingenieros estructurales, y se logró evidenciar que la estructura seguía cediendo por el peso de la cubierta., a raíz de eso, nos tocó hacer el traslado", manifestó el mandatario.

Ante el riesgo inminente, las 12 dependencias de la administración incluyendo secretarías de Tránsito y Hacienda, el Sisbén y la Personería debieron trasladar sus operaciones a la sede de la Cooperativa Integral de Urrao.



Esta situación genera traumatismos diarios para la comunidad que acude a realizar sus trámites, mientras la alcaldía activa los protocolos con la aseguradora para buscar los recursos de reconstrucción.

Otras edificaciones clave, como la ciudadela y dos instituciones educativas urbanas, continúan bajo rigurosas evaluaciones técnicas para definir acciones urgentes de recuperación.