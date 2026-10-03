Formulan cargos contra exgerente de hospital en Antioquia por presuntas transferencias a su cuenta

La Procuraduría puso bajo la lupa el manejo de recursos públicos del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia y formuló cargos contra tres exfuncionarias de la institución por hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024.

La investigación disciplinaria está relacionada con movimientos de dinero desde cuentas oficiales del centro asistencial hacia una cuenta asociada a una de sus funcionarias.

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Entre las personas vinculadas al proceso se encuentra Claudia María Calderón Rueda, quien estuvo al frente de la gerencia del Hospital San Juan de Dios. También fueron cobijadas por la actuación del ente de control Sandra Jneth López Urrego, quien se desempeñaba en el área de Tesorería, Nómina y Prestaciones, y Lady Esney Flórez Arena.

El expediente busca establecer las circunstancias que rodearon las operaciones financieras y, particularmente, determinar si los recursos transferidos tuvieron una destinación justificada y contaron con los respectivos soportes administrativos y contables.



Para reconstruir el recorrido del dinero que asciende a más de 680 millones de pesos, el Ministerio Público adelantó revisiones técnicas y financieras sobre las transacciones cuestionadas. Dentro de ese análisis se examinó la correspondencia entre los movimientos registrados en las cuentas institucionales, los documentos que respaldaban los pagos, la contabilidad del hospital y las personas que aparecían como beneficiarias.

A partir de los elementos recopilados, la Procuraduría calificó provisionalmente las conductas de Rueda y Flórez como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima. Por su parte, en el caso de López Urrego, la calificación corresponde a una falta gravísima atribuida a título de dolo.

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La formulación de cargos abre ahora paso a la etapa en la que las investigadas podrán ejercer su derecho de defensa y controvertir los elementos considerados por la Procuraduría.