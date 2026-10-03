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Camión y campero cargados de explosivos fueron hallados por autoridades en La Pintada, Antioquia

Por estos hechos, dos hombres fueron capturados durante un control en la vía Manizales - Medellín.

Camión y campero cargados explosivos fueron hallado por autoridades en La Pintada, Antioquia.jpg
Policía Antioquia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Un camión de carga que transportaba enormes varillas terminó dejando al descubierto una carga mucho más delicada durante un control de las autoridades en la vía Cauya – La Pintada, en Antioquia, cuando en medio de la inspección fueron encontrados explosivos ocultos en los vehículos.

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El procedimiento ocurrió en el sector de la entrada a Marmato, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia verificaron dos vehículos que cubrían la ruta Manizales–Medellín: un tractocamión y un campero gris plata.

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En el camión, los policías encontraron, mediante una modalidad de ocultamiento, dos bolsas con material granulado tipo ANFO, además de siete rollos de cordón de mecha lenta de color blanco con punta de estopines. El material estaba escondido entre bolsas y costales, junto con cables.

La inspección continuó en el vehículo tipo campero, donde los uniformados encontraron otra bolsa que contenía 787 barras de indugel.

Las autoridades precisaron que tras el hallazgo, dos hombres fueron capturados y quedaron señalados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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"Ante el hallazgo, los dos hombres fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas", aseguró el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

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Por lo pronto, los dos vehículos fueron inmovilizados y tanto los capturados como el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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