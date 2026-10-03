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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Terminales de Medellín movilizarán 715.000 viajeros en la semana de receso escolar

Terminales de Medellín movilizarán 715.000 viajeros en la semana de receso escolar

Se espera el movimiento de más de 60.000 vehículos por la capital de Antioquia.

Terminales Medellín
Alcaldía de Medellín
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Las Terminales de Medellín ya se encuentran preparadas para una de las temporadas de mayor movimiento del año con motivo del receso escolar, periodo en el que se estima que más de 715.000 viajeros pasarán por las sedes Norte y Sur, mientras que el tránsito vehicular podría alcanzar los 61.000 vehículos.

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De acuerdo con las autoridades, los municipios de Antioquia que concentran mayor interés entre los viajeros son Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, Santa Rosa de Osos, Necoclí y San Pedro de los Milagros. Mientras que a nivel nacional, entre los destinos con mayor demanda se encuentran Bogotá, Cali, Armenia, Bucaramanga y Cartagena.

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Ante el incremento esperado en la movilidad, el equipo operativo de las terminales reforzarán los controles y la articulación institucional para atender situaciones que puedan afectar la seguridad de los pasajeros. El subgerente técnico y operativo de Terminales Medellín, Ricardo Yepes.

"Invitamos a todos nuestros usuarios y pasajeros que viajen de forma segura y legal. En esta ocasión queremos concentrarnos y pedirles el favor que le presten demasiada atención a nuestros menores, que viajen con sus tiquetes y sus documentos todos al día", insistió el funcionario.

Uno de los principales focos estará puesto en la protección de niñas, niños y adolescentes, por lo que las autoridades recordaron a los adultos la importancia de portar los documentos de identidad actualizados y señalaron que, cuando un menor viaje acompañado por una persona diferente a sus padres, deberá contar con una autorización notariada.

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También se intensificarán los operativos para prevenir delitos y situaciones de riesgo, entre ellos el tráfico ilegal de fauna y flora, la explotación sexual y comercial y el microtráfico de drogas.

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