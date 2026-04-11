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Alias 'Tom', 'Chirri' y 'Pocho' habrían financiado parranda en cárcel Itagüí: concejal Carrasquilla

La exfiscal reveló que fue por el cumpleaños de alias 'Pocho', jefe de la banda La Agonía y escolta de 'Tom'. Desde el Concejo de Medellín denuncian que presuntamente hubo presencia de menores de edad.

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