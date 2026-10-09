Alza en los precios de los alimentos golpea a restaurantes de Medellín

El aumento en los precios de los alimentos representa un desafío para los restaurantes de Medellín, que deben buscar alternativas para mantener sus costos bajo control sin afectar la calidad de los platos ni la experiencia de sus clientes.

Uno de los establecimientos que enfrenta este panorama es Mondongos, reconocido por su trayectoria en la capital antioqueña. Mientras celebra su aniversario 50, el restaurante también debe lidiar con las dificultades económicas derivadas del encarecimiento de los ingredientes y las materias primas que utiliza en su cocina.

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“Hoy en día estamos pasando por una situación un poco compleja en el sector gastronómico, porque los costos en los productos con los que se procesan los alimentos han subido mucho por el tema de la escasez de los mismos, el tema del dólar ha permitido que esa afluencia de extranjeros haya mermado”, afirmó el gerente de Mondongos en Colombia, William Vargas.

El fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas asociadas pueden afectar la producción agrícola, la disponibilidad de algunos alimentos y los costos de abastecimiento. Estas variaciones terminan repercutiendo en diferentes eslabones de la cadena de comercialización, hasta llegar a los negocios que dependen de estos productos para operar diariamente.



Para el sector gastronómico, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre los mayores costos de funcionamiento y la necesidad de conservar precios competitivos para los consumidores.

“Estamos muy pendientes de la situación del fenómeno del niño con los productos que produce el agro. Trataremos de no subir más los costos de los productos para no afectar más el ingreso de nuestros clientes a nuestra empresa”, agregó el gerente Vargas.

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El aniversario de Mondongos coincide con un momento complejo para la actividad comercial. La situación vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de los restaurantes por el comportamiento de los precios de los alimentos y sus efectos sobre la sostenibilidad de los negocios gastronómicos.