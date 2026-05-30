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Antioquia está lista para las elecciones presidenciales: 114.000 jurados fueron capacitados

Aunque hay novedades en nueve municipios por problemas de infraestructura, las autoridades dieron un parte de tranquilidad por parte de las autoridades en términos de seguridad.

elecciones en Colombia.jpg
Elecciones en Colombia.
Foto: EFE.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 30 de may, 2026

Sin traslados de puestos de votación por temas de orden público se desarrollará la jornada electoral de este domingo en Antioquia, pese a que, según el Índice Compuesto de Riesgo Electoral (ICRE), se registran 21 municipios en nivel extraordinario de riesgo, siete en nivel relevante, 64 en nivel potencial y 33 en nivel moderado.

En lo que sí hubo cambios fue en ocho puestos de votación en Medellín, Cañasgordas, Salgar, Remedios, Ituango, Betania, Campamento y Urrao, debido a afectaciones en infraestructura. Además, se cerró un puesto en la cárcel del municipio de El Bagre por falta de votantes, según confirmaron las autoridades.

Tras la realización de nueve comités de garantías electorales, uno por subregión, desde la Gobernación de Antioquia confirmaron que tendrán habilitado el Puesto de Mando Unificado desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, desde donde las autoridades realizarán monitoreo permanente de la situación en los 125 municipios del departamento, según explicó Luis Fernando Begué Trujillo, secretario de Gobierno departamental.

"Todo marcha bien. Hay algunas dificultades, pero todas las autoridades están dispuestas. Desde la Gobernación de Antioquia les damos un parte de muy buena organización y cualquier dificultad que se presente será resuelta desde el PMU que instalaremos en el Centro Departamental de Seguridad", aseguró el funcionario.

En Antioquia están habilitados para votar, el próximo domingo, más de 5 millones 448 mil ciudadanos, distribuidos en 15.801 mesas de votación ubicadas en los 125 municipios del departamento.

Asimismo, la jornada contará con el acompañamiento de 114.301 jurados de votación, encargados de atender los 1.280 puestos habilitados. Adolfo Fernández, delegado de la Registraduría para Antioquia, expuso que solamente para el caso de Urrao, exactamente en el corregimiento Puntas de Ocaidó (zona selvática que limita con el departamento del Chocó), fue necesario realizar el transporte helicoportado del material electoral, al ser considerada la zona más alejada del departamento.

"En los 125 municipios el proceso electoral ya comenzó. En muchos municipios, hacia los lugares más apartados y con el acompañamiento de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, ya se está realizando el desplazamiento de jurados de votación, material electoral y funcionarios de la Registraduría", manifestó Fernández.

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Por lo pronto, desde la Misión de Observación Electoral (MOE) alertaron que son 17 los municipios en riesgo extremo, como parte de los 51 sobre los que han puesto la lupa por presentar algún tipo de riesgo para los votantes. Sobre estos territorios, indicaron que solicitaron refuerzo de la Fuerza Pública para acompañar la jornada electoral.

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