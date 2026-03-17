Capo de drogas sintéticas de EE. UU. ofreció 5.000 dólares para que lo dejarán volar de Medellín

En medio del desespero, un traficante de drogas sintéticas de Estados Unidos ofreció 5.000 dólares a funcionarios de Migración Colombia para que lo dejaran volar de Medellín donde fue localizado.

Se trata de un ciudadano norteamericano de 34 años, que estaba prófugo de las autoridades de los Estados Unidos y considerado como peligroso delincuente dedicado a la elaboración de sustancias como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas, cannabinoides y otras drogas sintéticas.

Este extranjero ingresó al país como turista en febrero de este año a través del Puente Internacional de Rumichaca en la frontera con Ecuador, posteriormente se desplazó hasta la ciudad de Bogotá y posteriormente vía terrestre a Medellín, con el fin de evitar controles y que fuera capturado.

Sin embargo, por una alerta de las autoridades norteamericanas fue identificado y fue inicialmente capturado en un hostal del exclusivo del sector de El Poblado en la capital antioqueña, hasta donde llegaron los funcionarios de Migración Colombia.



Paola Salazar, directora de Migración en Antioquia- Chocó, reveló que la custodia de este capo de droga sintética, ofreció cuatro veces dólares para que le dieran una ventana de oportunidad de 20 minutos que le permitiera escapar de las autoridades.

“Previo al procedimiento, este fugitivo ofreció cinco mil dólares en varias ocasiones a los oficiales de migración para que le permitieran escapar durante su traslado. Su detención se produjo en un hostal del barrio El Poblado, luego de que el reporte de los marchas de los Estados Unidos activara una alerta migratoria al grupo de verificaciones migratorias de la regional Antioquia-Chocó”, afirmó.

Los dos oficiales de Migración Colombia a cargo de la ubicación y expulsión del ciudadano norteamericano declararon que, aunque el extranjero no aparentaba ser un expendedor o productor de drogas sintéticas, en el poco español que hablaba manifestó: “no se ofendan, podemos arreglar de alguna manera… Les puedo dar 5.000 dólares por mirar a otro lado y dejarme ir. Les doy cuatro veces el equivalente a la comisión que van a cobrar por mi captura, solo pido 20 minutos para escapar. Durante el vuelo insistió en sus ofrecimientos”.

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A este peligroso delincuente se le aplicó la medida administrativa de expulsión desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, oriente de Antioquia y posteriormente trasladado por oficiales de la Oficina del Sheriff de Miami y de ahí al Estado de Colorado donde tiene vigente una orden de captura por los delitos de fabricación y distribución de drogas sintéticas. Además, se le imputaron cargos en el pasado por homicidio culposo, toda vez que una persona falleció a causa del suministro de drogas por parte del acusado, así como los posibles nexos con estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes.