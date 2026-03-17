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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capo de drogas sintéticas de EE. UU. ofreció 5.000 dólares para que lo dejarán volar de Medellín

Capo de drogas sintéticas de EE. UU. ofreció 5.000 dólares para que lo dejarán volar de Medellín

Se trata de un peligroso delincuente dedicado a la elaboración de sustancias como fentanilo, éxtasis, metanfetaminas, cannabinoides y otras drogas sintéticas.

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