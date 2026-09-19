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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Dosquebradas a alias 'Cuba', presunto jefe de sicarios de La Cordillera

Capturan en Dosquebradas a alias 'Cuba', presunto jefe de sicarios de La Cordillera

Alias 'Cuba' es requerido por varios delitos y es señalado de coordinar actividades de sicariato y microtráfico en el 'Eje Cafetero'.

Capturan a alias 'Cuba'
Capturan a alias 'Cuba'
Ejército Nacional
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Alias 'Cuba', señalado por las autoridades de liderar el componente de sicarios del grupo delincuencial organizado La Cordillera, fue capturado por orden judicial en Dosquebradas, Risaralda.

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La operación fue adelantada por el Ejército Nacional, a través del Grupo Gaula Eje Cafetero, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín, como resultado de labores de inteligencia, investigación y recolección de información.

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De acuerdo con las autoridades, alias 'Cuba' sería uno de los cabecillas de esta estructura delincuencial y estaría encargado de coordinar su componente de sicarios. Las investigaciones también lo relacionan presuntamente con actividades de microtráfico.

Además, según la información recopilada durante el proceso investigativo, este componente habría sido utilizado para intimidar a comerciantes y transportadores de Pereira y Dosquebradas, aparentemente con fines extorsivos.

El hombre es requerido por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado; homicidio, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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La captura hace parte de las acciones que las autoridades vienen desarrollando contra el GDO La Cordillera en Dosquebradas. Recientemente, en este mismo municipio, fueron capturados siete presuntos integrantes de la estructura.

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Durante ese procedimiento fueron incautadas aproximadamente 400 dosis de bazuco y dos millones de pesos en efectivo, elementos que, según las autoridades, estarían relacionados con la comercialización de esta sustancia.

Con la nueva captura, las autoridades buscan afectar las capacidades de La Cordillera relacionadas con el sicariato, el microtráfico y las presuntas acciones de intimidación en esta zona del Eje Cafetero.

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