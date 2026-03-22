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Capturaron a alias 'Lobo': intimidaba con arma blanca y abusaba de mujeres en Antioquia

Jainer Andrés Lobo Biafra es señalado también de retener a las víctimas, por lo que lo señalan del delito de secuestro simple.

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