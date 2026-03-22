Capturaron a alias 'Lobo': intimidaba con arma blanca y abusaba de mujeres en Antioquia

Tras tres meses de investigaciones, en el municipio de El Bagre fue capturado Jainer Andrés Lobo Biafra, un hombre de 32 años de edad conocido con el alias de 'Lobo', en medio de un operativo adelantando por parte de la Policía y la Fiscalía ante denuncias de secuestro y abuso sexual de varias mujeres en Antioquia.

Según las investigaciones de las autoridades, durante un año el hombre usó el mismo modus operandi para ejecutar las agresiones sexuales contra las víctimas, a quienes intimidaba con un arma blanca, como lo indicó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

"Este sujeto habría accedido sexualmente a tres mujeres en cinco oportunidades. De esta manera, se esclarecen estos cinco hechos por los delitos de acceso carnal violento, secuestro simple y constreñimiento ilegal. Esto se llevó a cabo gracias a un trabajo de articulación con la Fiscalía General de la Nación", indicó.

La Policía pudo establecer que alias 'Lobo' abordaba a sus víctimas, de entre 23 y 35 años y en condiciones vulnerables, en espacios públicos o ingresaba de forma violenta a sus viviendas. Allí las amenazaba afirmando tener vínculos con estructuras criminales, lo que incrementaba el temor en las mujeres.



En varios de los casos, además de la agresión sexual, las mujeres habrían sido retenidas en contra de su voluntad, generando graves afectaciones físicas y emocionales.

Por ahora, del capturado se conoce que registra antecedentes judiciales por los delitos de constreñimiento ilegal y acceso carnal violento este año, así como por lesiones personales y violencia intrafamiliar entre 2020 y 2021. Así las cosas, el hombre está siendo judicializado por los mencionados delitos y se espera que le sea dictada una medida de aseguramiento en centro carcelario.

