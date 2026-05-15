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Capturaron en Medellín a alias 'Dawil', estadounidense señalado de fraude bancario en Puerto Rico

El extraditable utilizaba una aplicación para depositar cheques e iba a varias entidades financieras para negociar el mismo título por segunda vez.

ALIAS DAWIL-DIJIN POLICIA.jpg
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 15 de may, 2026

En Medellín capturaron a alias ‘Dawil’, un estadounidense requerido por un fraude bancario de más de 212 millones de pesos en Puerto Rico. El extraditable utilizaba una aplicación para depositar cheques y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, iba a sucursales de la entidad financiera para negociar el mismo título por segunda vez.

La fuerza pública en compañía con organismos internacionales siguen dando golpes en la capital antioqueña frente a ciudadanos requeridos en diferentes partes del mundo por distintos delitos.

El más reciente de ellos fue el de Dawil Noe de Jesús González, un estadounidense requerido por las requerido por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico al ser señalado de diseñar un sofisticado esquema de fraude bancario en el que se habría alcanzado apropiar de hasta 56 mil dólares, cerca de 212 millones de pesos, tras una conducta que ejecutó en al menos 17 oportunidades.

Según la Dijín, alias ‘Dawil’ aprovechaba las brechas temporales en los procesos de compensación tecnológica obteniendo cheques de gerente legítimos.

El capturado utilizaba una aplicación financiera para depositar los cheques y antes de que el sistema interbancario detectara la transacción digital, el capturado se desplazaba físicamente a otras sucursales de la entidad para negociar o depositar el mismo título valor por segunda vez y así obtener el dinero por duplicado.

El extranjero quedó en poder de la Fiscalía General quien a través de su Dirección de Asuntos Internacionales gestiona los trámites respectivos para lograr su entrega a las autoridades puertorriqueñas.

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