Cine, música y teatro: prográmese con la agenda cultural del fin de semana en Medellín

Cine, música y teatro son los planes para este fin de semana en Medellín, que será el epicentro cultural en el departamento durante los próximos tres días.

Medellín tendrá espacio para los amantes del séptimo arte con el cierre del Festival de Cine Miradas, un evento que se puede disfrutar en 16 puntos de la ciudad. De la programación amplió detalles la secretaria de Cultura, Verónica Suárez.

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"Aquí tenemos cortometrajes hecho entre Medellín, pero también tenemos invitados internacionales muy contentos en actividades en distintos lugares de la ciudad, proyectando cine, conversando sobre el cine, aprendiendo sobre cine", señaló la funcionaria.

Si busca un plan musical, la Orquesta Filarmónica de Medellín presentará mañana, en el teatro Metropolitano, desde las 6:00 de la tarde, 'El tango, la tragedia y la esperanza', show del que cuenta más el bandeonista argentino Daniel Ruggiero.



"Una obra en tres movimientos para para abandonar solista, una obra concertante con lenguaje, por supuesto, lenguaje tanguero y con las influencias que que he recogido en tantos años de trayectoria.", indicó Ruggiero.

También se tendrá, hoy y mañana, el cierre del Festival de Teatro San Ignacio, que llega a su novena edición y tendrá entre sus presentaciones adaptaciones de libros.

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"Quedan tres días para continuar disfrutando de nuestro Festival de Teatro Comfama San Ignacio. Más de 28 obras de 11 países en nuestra red de teatros del centro de la ciudad. Conéctate con las artes escénicas y disfruta de obras, por ejemplo, de adaptaciones a la literatura, como Lo que no tiene nombre de Piedad Bonnett, que ya tiene boletería agotada, y Ensayo sobre la ceguera de José Saramago", detalló María José Gómez, responsable del Claustro Comfama San Ignacio