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¡Repudiable! Buscan un hombre que habría accedido carnalmente un cerdo en El Carmen de Atrato

La senadora Andrea Padilla pidió dar con el paradero del supuesto agresor del animal

Cerdos / Corral de cerdos
Cerdos / Corral de cerdos
Foto: AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

¡Repudiable! Buscan a un hombre señalado de abusar sexualmente de un cerdo en una finca de El Carmen de Atrato, Chocó. La senadora Andrea Padilla pidió dar con el paradero del supuesto agresor del animal

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Un presunto caso de abuso sexual contra un animal generó indignación en el municipio de El Carmen de Atrato, luego de que las cámaras de seguridad de una finca captaran a un hombre que habría abusado de un cerdo que permanecía encerrado en un corral.

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El caso tomó mayor relevancia luego de que la senadora animalista de Alianza Verde, Andrea Padilla, difundiera las imágenes a través de su cuenta en la red social X. La congresista solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del hombre que aparece en el video.

A través de sus redes sociales, la senadora hizo un llamado a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y a la Policía Nacional para que se adelanten las acciones necesarias frente a este presunto caso de maltrato animal.

Según se ha podido conocer y luego de las denuncias, las autoridades avanzan en la búsqueda del hombre, incluso con labores en las zonas aledañas a El Carmen de Atrato en donde el repudio crece con el paso de los días.

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Por su parte, hay que recordar que los actos sexuales contra animales pueden generar penas de prisión de cuatro a cinco años y medio, además de multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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De momento, se espera que las investigaciones permitan establecer las circunstancias del hecho e identificar formalmente al presunto responsable de esta lamentable situación ocurrida en el departamento de Chocó.

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