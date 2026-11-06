Investigan 4 robos consecutivos en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid que afectan 300 estudiantes

Las autoridades judiciales de Medellín y del municipio de Bello iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer una serie de robos continuos perpetrados al interior del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. En los últimos tres meses, la institución ha registrado al menos cuatro asaltos que han dejado pérdidas económicas significativas y a más de 300 estudiantes afectados en sus actividades académicas.

De acuerdo con las denuncias puestas por las directivas universitarias, el hecho más reciente ocurrió mientras se desarrollaba una asamblea estudiantil. Aprovechando la concentración de la comunidad en el campus, personas ingresaron por las ventanas de un tercer piso a una sala de cómputo para desmantelar 15 equipos, extrayendo componentes clave como tarjetas de video y memorias RAM.

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La modalidad delictiva también ha golpeado otras dependencias, incluyendo las instalaciones ubicadas en el municipio de Bello, laboratorios de la Facultad de Ingeniería y oficinas del personal docente. Los programas de comunicación y producción audiovisual figuran entre los más perjudicados debido a la sustracción previa de consolas y herramientas de trabajo utilizadas para las prácticas formativas.

Ante la reiteración de los hurtos, según conoció Blu Radio las directivas de la institución educativa ya formalizaron las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, entregando material probatorio que permitan identificar a los responsables.