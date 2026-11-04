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Clínica del Prado supera en 230 % su capacidad de atención en urgencias en Medellín

Según las autoridades, en general hay una sobreocupación de más del 150% en estos servicios en la ciudad.

Clínica El Prado Medellín
Cortesía
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La Clínica del Prado de Medellín atraviesa un momento de alta demanda en su servicio de urgencias, que supera en un 230% su capacidad de atención, según informó la institución en un comunicado publicado en las últimas horas.

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El centro asistencial, experto en maternas y famoso recientemente por ser donde dio a luz la mujer con cuatrillizos idénticos oriundos del municipio de Caucasia, explicó que "detrás de cada atención hay un equipo humano que trabaja para brindar seguridad y calidad a los pacientes", pero reconoció que la demanda actual supera ampliamente su capacidad instalada.

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La situación se presenta en medio de la saturación que enfrentan los servicios de urgencias de la capital antioqueña, donde la ocupación promedio llegó en la mañana de este miércoles al 151,8%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Medellín.

Según el reporte, la ciudad cuenta con una capacidad total de 6.237 camas. La mayor presión se concentra en los servicios de alta complejidad, cuya ocupación alcanza el 160,7%.

En los centros asistenciales de mediana complejidad, el indicador se ubica en 147,9%, mientras que en los de baja complejidad llega al 149,4%. En ambos casos, la demanda supera la capacidad disponible.

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La Clínica Universitaria Bolivariana también reportó dificultades por la alta afluencia de pacientes en los últimos días. En un comunicado del 28 de octubre, informó que sus servicios de obstetricia, que incluyen urgencias, cirugía y hospitalización, registraban una ocupación del 216%.

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Además, la unidad de cuidados intensivos y cuidados especiales neonatales alcanzaba el 123% de ocupación para esa fecha.

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