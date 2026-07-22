Con Paola Jara, así se celebró el 20 de julio en el Túnel del Toyo

La conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, tuvo este año un escenario poco convencional, pero cargado de simbolismo para el desarrollo de Antioquia: el Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más importantes del departamento y del país. Allí, en medio de una ceremonia que reunió a autoridades nacionales, departamentales e invitados especiales, la música fue protagonista gracias a la participación de la cantante Paola Jara, quien ofreció una presentación especial acompañada por la Orquesta Sinfónica de Antioquia.

El evento se convirtió en una celebración del orgullo patrio y del avance de una obra que busca fortalecer la conexión entre el Valle de Aburrá y la región de Urabá, impulsando el desarrollo económico, la competitividad y la integración territorial de Antioquia.

Paola Jara, nacida en Apartadó y reconocida como una de las principales exponentes de la música popular colombiana, fue una de las invitadas centrales de la jornada. Su presencia añadió un componente artístico y emocional a la ceremonia, resaltando sus raíces antioqueñas y el vínculo que mantiene con una región que será una de las principales beneficiadas con la culminación del proyecto vial.

Foto: suministrada

Un homenaje musical a Colombia y Antioquia

Durante su presentación, la artista interpretó un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión, con canciones que exaltan la identidad colombiana y el orgullo antioqueño.



Entre los temas que hicieron parte del espectáculo estuvieron Muy Antioqueño, Soy Colombiano y el Himno de Antioquia, piezas que fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes y que acompañaron el ambiente solemne y festivo de la conmemoración de la Independencia.

El público también disfrutó de Murió el Amor, uno de los mayores éxitos de la carrera de Paola Jara, demostrando la versatilidad del espectáculo al combinar música tradicional, repertorio patriótico y algunos de los temas más representativos de la cantante.