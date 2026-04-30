Danza, música y humor, entre los planes culturales para este puente festivo en Antioquia

Espacios para todos los gustos, desde danza hasta humor, dan forma a la agenda cultural para este puente festivo en Antioquia, con el Valle de Aburrá como epicentro de actividades para toda la familia.



Música y danza este festivo en Medellín

Hasta el próximo domingo se vivirá el cierre del Festival Medellín Sí Danza, con programación en teatros, espacios públicos, instituciones educativas y lugares alternativos. Al festejo de la Semana de la Danza también se sumará, en el sur, el municipio de Sabaneta.

Para los amantes de la música, la Orquesta Filarmónica de Medellín tendrá el sábado un concierto inspirado en Débora Arango, en el Teatro Metropolitano. Del evento cuenta más Santiago Cañón Valencia, solista del concierto: "El programa va a estar muy interesante, empezando con un estreno de una hora de Juan David Osorio. Yo luego monólogo, la orquesta va a tocar variaciones Rococó de Tchaikovski y la orquesta termina con una exposición de Mozartzki", indicó.

Fuera del Valle de Aburrá, la programación se traslada al Suroeste, puntualmente a Montebello, con el quinto Festival Internacional de Globos, desde hoy y hasta el domingo, que contará con tres colectivos globeros de México.

El alcalde de Montebello, Óscar Cuervo, invita al espacio y adelanta qué se encontrarán los visitantes: "Tendremos actividades lúdicas, culturales, talleres, exposiciones y el evento central, el sábado 2 de mayo y el domingo 3 de mayo. Los esperamos a todos para que Montebello se vista de colr y pongamos a volar nuestros sueños", indicó.



La agenda cultural también ofrecerá un espacio de humor con la presentación, este viernes, del grupo ‘Los de la culpa’, con funciones a las cuatro de la tarde y ocho de la noche en el teatro de la Universidad de Medellín.