Débora Arango, protagonista de la nueva Temporada Cultural de Medellín

Bajo el nombre Tras las huellas de Débora, ocho organizaciones culturales de la ciudad se unirán para reconstruir, desde diferentes perspectivas, la trayectoria de la artista antioqueña, reconocida por una obra que desafió las convenciones sociales y artísticas de su época.

Para Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural, el homenaje responde a la necesidad de poner nuevamente en el centro a una figura esencial de la historia cultural de Medellín.

“Débora, una artista, quizás la artista más importante del siglo XX. Yo siento que como ciudad hemos tenido la necesidad y el momento también de poderla visibilizar”.

El recorrido incluirá espacios como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo de Antioquia, el Museo Pedro Nel Gómez, Casa Museo Otraparte y la Biblioteca Pública Piloto, entre otros escenarios vinculados con la vida, formación y obra de Arango.



La artista colombiana Débora Arango y su obra "El recreo. Las monjas y el cardenal", noviembre de 1987, serigrafía. // Foto archivo

Débora Arango y una obra que desafió a su época

La artista construyó una trayectoria marcada por la representación de temas sociales, políticos, religiosos y relacionados con el cuerpo, asuntos que provocaron controversia durante buena parte del siglo XX. Uno de los episodios que será revisitado ocurrió en 1939, cuando una exposición suya en el Club Unión generó rechazo entre sectores conservadores de la sociedad antioqueña.

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Décadas después, siete obras de Arango regresarán a ese escenario como parte del homenaje, recuperando la memoria de aquella exposición y el carácter transgresor de su propuesta artística.

El Museo de Arte Moderno de Medellín presentará Débora Arango, Mirar sin miedo, mientras que el Museo de Antioquia exhibirá El mundo en primera persona, con 118 obras provenientes de la colección de la familia Estrada-Londoño.

Página Oficial MAMM

Medellín recorre su historia cultural

El homenaje a Débora Arango será parte de una programación más amplia que reunirá más de 200 actividades durante un mes, entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre. La temporada contará además con la participación de 32 museos, 24 librerías independientes y diferentes escenarios culturales de la ciudad.

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“Para nosotros la Medellín más bonita es la Medellín cultural”, afirmó Botero Villa, quien invitó tanto a los habitantes de la ciudad como a visitantes nacionales e internacionales a descubrir la oferta cultural de sus 16 comunas y cinco corregimientos.

La programación y los diferentes recorridos podrán consultarse en promotoracultural.org, plataforma desde la cual la Promotora Cultural busca facilitar el acceso a la agenda y convertir el homenaje a Débora Arango en una oportunidad para recorrer Medellín a través de su patrimonio y su historia artística.