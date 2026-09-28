Formulan cargos a exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, por presunto desvío de recursos de EPM

Formulan cargos al exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, por presunto uso irregular de dineros de EPM destinados a agua y saneamiento en el periodo de su mandato.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Sabanalarga, Morel Alonso Mazo Gutiérrez, quien administró la localidad entre 2020 y 2023, tras detectarse presuntas irregularidades en el manejo de recursos girados por Empresas Públicas de Medellín (EPM).

De acuerdo con la investigación del ministerio público, los hechos ocurrieron durante la vigencia de 2023. El exmandatario habría desviado dineros provenientes de transferencias del sector eléctrico los cuales tenían destinación específica para agua potable, saneamiento básico y medio ambiente para utilizarlos en el pago de deudas financieras de vigencias pasadas.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia calificó la conducta del ex alcalde como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que el investigado habría actuado de manera consciente de la normativa que protegía dichos recursos públicos.