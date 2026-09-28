Capturado alias ‘Tokis’, investigado por el tiroteo que causó joven en colegio público de Medellín

Camilo Andrés Munera Hincapié, alias 'Tokis', señalado coordinador del grupo delincuencial La Sierra, fue capturado en Medellín durante un operativo en el que se adelantaron cuatro diligencias de allanamiento de manera simultánea en la comuna 8- Villa Hermosa.

El hombre, de 27 años, es investigado además por su posible relación con los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre en la institución educativa Gabriel García Márquez, cuando Johan Sebastián Ovalle, de 17 años, entró con un arma traumática y atentó contra sí mismo, motivo por el que falleció tras 14 días de estar en UCI.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, destacó que este resultado se suman a los 28 capturados de la banda Los Conejos recientemente, en esa misma comuna.

"Alias Tokis era coordinador de este grupo delincuencial vinculado al componente encargado de la ejecución domicilios selectivos. Además, se encuentra relacionado a una investigación que venimos adelantando el pasado 9 de septiembre en la institución educativa Gabriel García Márquez, donde un menor realizó disparos contra la humanidad de varios docentes y disparo contra el colegio", aseguró Bello.



Según el reporte de las autoridades, en los operativos también fue capturado en flagrancia William Alejandro Gil Rodríguez, de 26 años, quien sería integrante también de La Sierra. En los inmuebles también encontraron un revólver calibre 38, munición de diferentes calibres, un proveedor 5.56 milímetros y material de intendencia alusivo al Clan del Golfo.

Quien también se refirió a este operativo fue el alcalde Federico Gutiérrez, que a través de su cuenta de X destacó que las autoridades irán tras los jefes de bandas que estén instrumentalizando menores de edad para cometer delitos, en especial para el caso de Johan Sebastián. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, agregó que los perseguirán.

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"Ese mismo día se lo dijimos, que íbamos por todos los miembros de esa estructura criminal que tenía injerencia en ese sector, y hoy estamos cumpliendo. Nuestros colegios se respetan, nuestros niños se respetan, y quien pretende utilizar o a nuestros barrios o a nuestros jóvenes o a nuestros colegios para delinquir, pues va a tener toda, toda nuestra persecución", indicó Villa.

Además, fueron incautadas 4.000 dosis de marihuana y 1.500 de cocaína, para un total de 5.500 dosis de estupefacientes. Todos los elementos quedaron a disposición de las autoridades para avanzar en las investigaciones sobre la estructura y sus posibles conexiones.

Por lo pronto, los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

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