En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiscal Luz Adriana Camargo
SpaceX
FMI
Ecopetrol
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / EPM confirma dos días más de cortes de agua en Medellín por El Niño y falta de ahorro

EPM confirma dos días más de cortes de agua en Medellín por El Niño y falta de ahorro

La compañía advirtió que la medida de racionamiento programado podría extenderse a otros sectores de la ciudad si los habitantes no reducen el consumo.

Agua - servicios públicos
Agua - servicios públicos
Foto: Unsplash
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

A ahorrar agua se dijo. Aunque las recientes precipitaciones han dejado algún alivio, las fuentes que abastecen el acueducto no se han recuperado lo suficiente y la meta de ahorro todavía no es sostenida. Por eso, Empresas Públicas de Medellín confirmó que los cortes programados de agua van este lunes y martes en varios sectores de la ciudad.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El cronograma de interrupciones rige de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana del día siguiente. Para este lunes 28 de septiembre, la medida golpea a barrios de la comuna 1 como Carpinelo, La Avanzada y La Esperanza N.º 2; en la comuna 3 a sectores como La Cruz y Versalles N.º 2; en Aranjuez a Campo Valdés y La Piñuela; además de zonas altas en Villa Hermosa y Buenos Aires.

Últimas noticias

Justicia
Antioquia

Formulan cargos a exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, por presunto desvío de recursos de EPM

Alias tokis
Antioquia

Capturado alias ‘Tokis’, investigado por el tiroteo que causó joven en colegio público de Medellín

Entre tanto, para este martes 29 de septiembre el esquema de interrupción se trasladará a zonas como Manrique Oriental, Santa Inés, Manrique Central N.º 2, Llanaditas, San Miguel, y barrios tradicionales como Boston y Los Ángeles en la comuna 10.

Para mitigar la emergencia mientras regresa el servicio, la empresa dispondrá de carrotanques a demanda en las zonas afectadas, operando en horario nocturno entre las 6:30 y las 9:30 p. m.

Desde EPM recordaron que el comportamiento de los embalses y las lluvias seguirá dictando la pauta, por lo que evaluarán sobre la marcha cómo continuarán los esquemas de racionamiento durante el resto de la semana ante la persistencia del Fenómeno de El Niño.

Relacionados

Medellín

Cortes de agua

Racionamiento de agua

EPM

Publicidad

Publicidad

Publicidad