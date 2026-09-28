EPM confirma dos días más de cortes de agua en Medellín por El Niño y falta de ahorro

A ahorrar agua se dijo. Aunque las recientes precipitaciones han dejado algún alivio, las fuentes que abastecen el acueducto no se han recuperado lo suficiente y la meta de ahorro todavía no es sostenida. Por eso, Empresas Públicas de Medellín confirmó que los cortes programados de agua van este lunes y martes en varios sectores de la ciudad.

El cronograma de interrupciones rige de 8:00 de la noche a 4:00 de la mañana del día siguiente. Para este lunes 28 de septiembre, la medida golpea a barrios de la comuna 1 como Carpinelo, La Avanzada y La Esperanza N.º 2; en la comuna 3 a sectores como La Cruz y Versalles N.º 2; en Aranjuez a Campo Valdés y La Piñuela; además de zonas altas en Villa Hermosa y Buenos Aires.

Entre tanto, para este martes 29 de septiembre el esquema de interrupción se trasladará a zonas como Manrique Oriental, Santa Inés, Manrique Central N.º 2, Llanaditas, San Miguel, y barrios tradicionales como Boston y Los Ángeles en la comuna 10.

Para mitigar la emergencia mientras regresa el servicio, la empresa dispondrá de carrotanques a demanda en las zonas afectadas, operando en horario nocturno entre las 6:30 y las 9:30 p. m.



Desde EPM recordaron que el comportamiento de los embalses y las lluvias seguirá dictando la pauta, por lo que evaluarán sobre la marcha cómo continuarán los esquemas de racionamiento durante el resto de la semana ante la persistencia del Fenómeno de El Niño.