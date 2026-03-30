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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Decretan tres días de duelo en Medellín en homenaje a bombero que murió atendiendo incendio

Decretan tres días de duelo en Medellín en homenaje a bombero que murió atendiendo incendio

Sus compañeros le rendirán de nuevo un homenaje toda la noche donde permanecerá en cámara ardiente hasta la mañana de este martes.

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