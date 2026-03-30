Decretan tres días de duelo en Medellín en homenaje a bombero que murió atendiendo incendio

Custodiado por una caravana de varios vehículos y a bordo de una máquina escalera con banderas de Colombia y Antioquia fue trasladado el féretro de Ivan Darío Posada desde el barrio Prado Centro hasta la estación de bomberos del barrio Guayabal en Medellín.

Se trata de un bombero que se encontraba atendiendo un incendio en el barrio Toscana cuando la estructura donde ocurrió la emergencia colapsó y lo dejó atrapado entre los escombros, una situación que según el Dagrd no se registraba en la ciudad con un miembro activo desde hace 22 años.

Allí sus compañeros le rendirán de nuevo un homenaje toda la noche donde permanecerá en cámara ardiente hasta las 9 y media de la mañana de este martes, desde donde lo llevarán a la Catedral Metropolitana para darle el último adiós.

Una caravana acompañó el traslado del cuerpo del bombero Iván Darío Posada hasta la estación de bomberos Guayabal, donde permanecerá en cámara ardiente toda la noche, como parte de los homenajes tras morir atendiendo un incendio en Medellín. #VocesySonidos pic.twitter.com/aoO1KaBMJw — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 31, 2026

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que se decretaron tres días de duelo en la ciudad por la muerte del uniformado: “A su madre, Luz Estella, a su hijo Matías, a su familia, compañeros y al Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín: toda nuestra solidaridad y abrazo en este momento tan difícil. Lo honraremos como lo que es, un verdadero héroe de nuestra ciudad. Su legado quedará para siempre”, dijo el mandatario.