Disruptivo discurso de David Escobar en graduación de Eafit: "Deseo que fracasen"

La reciente graduación de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad Eafitse ha convertido en un tema de discusión nacional, gracias al controvertido discurso de David Escobar, director de Comfama. Escobar, quien fue invitado como orador principal, sorprendió a los graduandos y a los asistentes con un mensaje inesperado y provocador: "Les deseo fracasos".

Durante el evento, David Escobar rompió con las convenciones habituales de los discursos de graduación, en los que generalmente se ofrecen palabras de aliento y promesas de éxito. En cambio, Escobar les deseó a los graduandos fracasos, dificultades y retos, argumentando que estos son los verdaderos forjadores del carácter y del éxito en la vida.

¿Qué dijo David Escobar en Eafit?

En su discurso, Escobar comenzó diciendo: "Por eso hoy vengo a desmotivarlos. No, mentira, no vengo a desmotivarlos, pero sí vengo a retarlos, a invitarlos a que celebren los problemas, a que acojan los desafíos, a que pidan para su vida no más facilidad, sino más dificultad". Este inicio marcó el tono de un discurso que buscaba desafiar las percepciones convencionales sobre el éxito y el fracaso.

Escobar continuó: "Que pidan fracasos, pérdidas, duelos, derrotas, fiascos, decepciones y naufragios". Con esta frase, subrayó la importancia de enfrentar y superar las adversidades como una forma de aprendizaje y crecimiento personal. Según él, es en estos momentos difíciles es donde se forjan las habilidades y la resiliencia necesarias para el éxito futuro.

La reacción a las palabras de David Escobar

La reacción del público fue mixta. Algunos se mostraron sorprendidos y otros confundidos, pero nadie quedó indiferente. Este discurso rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando un debate apasionado sobre la idoneidad de un mensaje tan crudo en un momento tan significativo para los graduandos.

David Escobar es un reconocido ingeniero de producción graduado precisamente de la Universidad Eafit y desde 2016 trabaja en Comfama. Su mensaje, aunque polémico, se basa en una filosofía que valora el fracaso como una herramienta de aprendizaje. Escobar explicó: "Que mi voz esta mañana sea como la de los esclavos que tenían la tarea de susurrar en el oído de los triunfantes generales romanos 'Memento mori', que quiere decir 'vas a morir'. Que el día del éxito y el reconocimiento y la celebración sea también el que elegimos para recordar nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad".

Escobar añadió que enfrentar fracasos y dificultades es esencial para el desarrollo personal y profesional. "Les deseo fracasos laborales porque les van a enseñar humildad. Cuando sientan el dolor y la frustración de un despido o de un mal jefe o de un proyecto fallido, recuerden que esa emoción es una respuesta biológica, evolutiva para obligarlos a aprender", afirmó.