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Dos jurados en Medellín llegaron “borrachos” a su puesto de votación: serán multados

Se considera como inasistencia o incumplimiento injustificado a la jornada electoral.

Puesto de votación para elecciones de primera vuelta este 31 de mayo
Puesto de votación para elecciones de primera vuelta este 31 de mayo.
Foto: EFE
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Luego de más de 3 horas de inicio de la jornada electoral, autoridades acaban de confirmar que sólo se ha tenido dos novedades en la jornada electoral, dos jurados de votación en el Valle de Aburrá llegaron “borrachos”.

La irresponsabilidad no sólo se da en las calles al volante, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, afirmó que luego de un barrido en los 10 municipios del área metropolitana de Medellín, se identificó a dos jurados de los 114.301 dispuestos en las 15 mil 801 mesas, que estaban literalmente jinchos, borrachos.

Según las autoridades los casos fueron en Medellín y Copacabana al norte del Valle de Aburrá, los dos jurados fueron retirados del puesto de votación.

Habrá sanciones

Según consultó Blu Radio, estas dos personas serán sancionadas de la siguiente manera.

Se considera como inasistencia o incumplimiento injustificado a la jornada electoral. Si es un particular multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, unos 20 millones de pesos, pero si además, es funcionario público podría enfrentar proceso disciplinario.

Por ahora, la otra novedad es el sitio dispuesto en el centro comercial San Diego, donde fue trasladado a la parte alta y esto generó disgustos y demoras de los ciudadanos, especialmente adultos mayores que viven en esa zona de Medellín.

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