Comenzó la capacitación de jurados de votación en Atlántico: apenas el 13% ha asistido

Capacitar a los 47.432 jurados de votación designados en el Atlántico para las próximas elecciones presidenciales es la tarea que se ha propuesto la Registraduría en este departamento, al habilitar cuatro espacios abiertos durante ocho días, para la preparación de este personal, de modo que no incurran en irregularidades por falta de conocimiento.

En los tres primeros días de capacitaciones solo han asistido unas 6.500 personas y el objetivo es que todos los restantes también cumplan con esta jornada, para no repetir los inconvenientes de las pasadas elecciones parlamentarias, cuando apenas el 41% de los jurados cumplió con la capacitación y al finalizar las votaciones varios terminaron investigados por la Procuraduría y la Fiscalía, tras cometer presuntas irregularidades.

"Estamos tratando de brindar los diferentes espacios, a fin de que precisamente la ciudadanía tome conciencia sobre la importante labor que hace el jurado de votación para la democracia y para el proceso electoral", manifestó Daniel Barrios, delegado de la Registraduría en Atlántico.

"La idea de poder capacitarlos es precisamente que puedan ejercer su función de la mejor manera y que no cometan errores que pueden repercutir en faltas disciplinarias o en cualquier otro tipo de acción que pueda ser perjudicial para las personas", advirtió.



En Barranquilla, las capacitaciones continuarán realizándose hasta el próximo 26 de mayo, en la Universidad Libre, en la Universidad Litoral, en la Universidad CUC y en el centro Inca.

La jornada de capacitación tarda solo dos horas y se estará llevando a cabo en diferentes horarios entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, para que la ciudadanía asista en el tiempo que mejor se adapte a sus necesidades.

Si por alguna circunstancia, un jurado no puede llegar a alguno de estos espacios físicos de capacitación, a través de la página de la Registraduría también puede capacitarse y conocer más sobre el proceso electoral y la labor de los jurados de votación.