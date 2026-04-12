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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Familia de ingeniero Andrés Camilo Peláez clama por respuestas tras cuatro años de su desaparición

Familia de ingeniero Andrés Camilo Peláez clama por respuestas tras cuatro años de su desaparición

La mamá del joven de 26 años, Andrés Camilo Peláez, que trabajaba para el proyecto Hidroituango, le pide a las autoridades que sigan investigando y no dejen el caso en el olvido.

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