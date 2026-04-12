Familia de ingeniero Andrés Camilo Peláez clama por respuestas tras cuatro años de su desaparición

En abril de 2022 desapareció Andrés Camilo Peláez Yepes, el joven ingeniero que estaba haciendo trabajos en una interventoría ambiental del proyecto Hidroituango cuando fue visto por última vez por habitantes del municipio de San Andrés de Cuerquia, al parecer, en compañía de dos personas más.

Aunque meses después de la desaparición del joven de 26 años se logró la captura de José Fernando Chavarría Ramírez y, posteriormente, también quedó a recaudo de la justicia Juan Fernando Tapias, como principales sospechosos, la investigación poco ha avanzado e, incluso, ya Tapias quedó en libertad por vencimiento de términos.

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Claudia Yepes, madre del ingeniero, no ha dejado de buscar a su hijo ni un solo día y por ello le ha pedido a las autoridades locales y nacionales que no dejen el caso a la deriva y que continúen con la búsqueda del joven.

"Todavía lo seguimos buscando, lo seguimos esperando, y continuamos exigiendo respuestas al gobierno nacional, a la fiscalía y a los investigadores de qué está pasando con el caso de Andrés Camilo. Porque hasta el momento no tenemos ni un solo indicio de qué pudo haber pasado con él", indicó.



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Hay que mencionar que las hipótesis que han manejado las autoridades es que la desaparición de Andrés Camilo puede estar vinculada a las actividades delictivas del grupo delincuencial 'El Mesa' quien, al parecer, habría hecho un secuestro extorsivo que no prosperó por el cerco que hizo la Fuerza Pública en su momento.

Sin embargo, no es la única opción que se maneja, ya que se habla de un intento de hurto, pero hasta ahora ninguna de las versiones está confirmada y ni siquiera la recompensa que han dispuesto la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional ha servido para tener más información sobre el ingeniero.