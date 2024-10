Fico Gutiérrez dice que le informaron que querían atentar en su contra con drones

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Federico, Fico Gutiérrez, entregó detalles sobre el refuerzo en su esquema de seguridad por cuenta del atentado en su contra del cual fue informado por las autoridades.

El alcalde aseguró que fue informado el viernes de parte de la Policía y Ejército, "Me informan, lo cual les agradezco tanto al Ejército como a la Policía. He estado en contacto también con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, pero aquí el tema diría yo. Una historia es más de fondo", aseguró.

En ese sentido atribuyó la situación a que las estructuras criminales han tomado fuerza, "estas estructuras criminales, todas han tomado una fuerza grande. Si no hay paz total aquí, lo que es una entrega total, el territorio de las estructuras criminales. Aquí en Medellín hay muchas de esas estructuras y bandas criminales", explicó.

Agregó que han hecho operativos con los que han afectado a estas estructuras, "les venimos dando golpes duros, duros y seguramente están muy molestos y van a estar más molestos porque vienen más golpes. No vamos a parar".

Al ser preguntado sobre las versiones de ataques con drones en su contra, Gutiérrez dijo que, "eso me lo mencionaron. Yo he querido ser prudente en esto. Pues lo que he hecho es recibir la información".

Finalmente, destacó la importancia de trabajar en equipo con las fuerzas militares y la Policía para combatir estas estructuras criminales. Mencionó que Medellín ha logrado importantes avances en la disminución de la tasa de homicidios, pero aún hay desafíos por enfrentar.

El alcalde también habló sobre la necesidad de desarticular las redes de trata de personas que operan en la ciudad y en el país. Destacó la importancia de proteger a las víctimas y brindarles oportunidades de recuperación y desarrollo.

Esto, a propósito del caso de las seis mujeres colombianas que fueron llevadas bajo engaños a México a través de una red de trata de personas y que afortunadamente fueron rescatadas por las autoridades de ese país.

Escuche aquí la entrevista: