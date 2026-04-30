Formulan cargos a 5 concejales que se habrían extralimitado en sus funciones en Heliconia, Antioquia

Una polémica que comenzó en febrero del 2025 en el recinto del Concejo de Heliconia y que ya tiene como precedente la decisión del juez cuarto administrativo de Medellín, ahora tiene decisiones por parte del Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación anunció en las últimas horas que profirió pliego de cargos contra los concejales Luz Dary Arboleda Avendaño (presidenta de la corporación), Marco Aurelio Ocampo Gómez (vicepresidente primero), Dayron Alonso Álvarez Restrepo (vicepresidente segundo), Javier Alberto Bedoya Ramírez, María Camila Sánchez Bedoya, por presunta extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

La Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá busca esclarecer si los cabildantes, para el año anterior, votaron y aprobaron la elección de las comisiones permanentes del concejo municipal, con la presunta omisión del reglamento interno que establece para estos casos se debe hacer la convocatoria para esa elección con tres días de anticipación, y, además, citar para dicho fin, lo que no ocurrió. Incluso la elección siguió pese a la oposición de los otros cuatro concejales que no pertenecen a la coalición de gobierno.

De hecho, uno de ellos, el concejal Elkin Galeano, respondió públicamente al alcalde municipal sobre esta controversia.



"Usted dice que es mi culpa que hoy no se tengan conformadas las comisiones en el Concejo. Eso es falso, señor alcalde. A mi juicio, la respuesta es que usted no sabe administrar y sus asesores no le sirven para nada. O sea, que la platica que se gasta en ellos se perdió, señor alcalde. Le cuestan al municipio aproximadamente 300 millones de pesos anuales", sostuvo Galeano.

Vale la pena recordar que por un recurso interpuesto por Galeano, concejal del partido verde, fue que el mencionado juzgado anuló las elecciones de las comisiones permanentes del concejo, en agosto, es decir varios meses después de que se registrara la controversial sesión.

De momento, el Ministerio Público calificó provisionalmente la falta de los funcionarios como grave a título de dolo.