Habitantes de Doradal rechazan eutanasia a 80 hipopótamos: Corantioquia ya tiene plan de ejecución

Reacciones encontradas en Antioquia tras el anuncio del Gobierno nacional de sacrificar al menos 80 hipopótamos del Magdalena Medio por su peligro para los ecosistemas. Mientras que organizaciones y algunos habitantes rechazaron la decisión, autoridades ambientales se mostraron a la expectativa sobre los protocolos para llevar a cabo esta intervención.

Luego de que el Ministerio de Ambiente confirmara que va a proceder con el sacrificio de aproximadamente 80 hipopótamos en la región del Magdalena Medio, la polémica no ha parado de crecer en el departamento de Antioquia en donde la problemática ha sido puesta en discusión desde hace varios años y en especial luego de 2022, cuando estos animales fueron declarados como especie invasora.

A pesar que la decisión ya está tomada y comenzaría a ser ejecutada en el segundo semestre del año, desde la subregión han rechazado la eventual muerte de los animales, debido a que la especie se ha convertido en un atractivo turístico y emblema para la subregión.

Robin Villegas, habitante del corregimiento de Doradal, destacó que él ha tenido réditos económicos debido a que vende souvenirs de los hipopótamos, por lo que ha pedido que no se les aplique la eutanasia.



“Lo que queremos los habitantes de Doradal es que se puedan trasladar esos hipopótamos a otros países o esterilizarlos, pero conservar la vida de ellos. Ellos para nosotros se han vuelto emblema, así que queremos que se respete la vida de estos animales”, aseguró el señor Villegas.

En un sentido similar se pronunció Tania Galindo, vocera de la Comisión Protectora de la Vida de los Hipopótamos, quien solicitó espacios de diálogos con las autoridades para que la muerte de estos animales no sea la única solución. Remarcó que hasta ahora nunca han sido escuchados como defensores.

“Nos hemos solicitado reuniones constantemente, pero se nos ha negado, no se nos ha escuchado. Le pedimos al gobierno nacional que nos escuche, que nos sentemos y que nos reunamos para que esto que están planeando que ya se organizó tenga otro final”, dijo.



¿Qué dice Cornare sobre los hipopótamos en Colombia?

Por su parte, la autoridad ambiental de la región, Cornare, se pronunció a través de su director Javier Valencia, quien se mostró respetuoso de la decisión del Gobierno nacional, sin embargo, expresó expectativa por el trabajo que viene en los próximos meses para definir los protocolos y ejecutores del plan de control de la especie.

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“Es un plan que se tiene proyectado para el segundo semestre de 2026, luego de tener un protocolo bien estructurado, de tener cuáles son las acciones, quiénes son los organismos o personas del orden internacional que están capacitadas para realizar esa casa controlada”, aseguró.

Desde Cornare destacaron que siempre se han mostrado abiertos a los diferentes caminos planteados para el abordaje de este animal sin predador conocido hasta ahora en la región y que incluyen estrategias como la translocación, el confinamiento o su esterilización.

Se estima que el camino ya definido por el Ministerio de Ambiente implique recursos por unos 7.200 millones de pesos en fases como cebarlos, capturarlos, sedarlos para inducir su muerte y posteriormente definir la disposición de sus cuerpos, enterrándolos o incinerándolosa temperaturas superiores a los 900 grados celsius.