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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hay alerta para afiliados de la Nueva EPS por deudas con hospitales en Antioquia de casi $6 billones

Hay alerta para afiliados de la Nueva EPS por deudas con hospitales en Antioquia de casi $6 billones

Son un millón de usuarios en el departamento que se verían afectados. El alcalde Federico Gutiérrez pidió una intervención inmediata de la Procuraduría y la Fiscalía.

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