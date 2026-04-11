Hay alerta para afiliados de la Nueva EPS por deudas con hospitales en Antioquia de casi $6 billones

Luego de que el Hospital Alma Máter suspendiera los servicios a usuarios de la Nueva EPS por una deuda que asciende a más de 50.000 millones de pesos, afectando a más de 1.100 pacientes del programa de crónicos domiciliarios, la Gobernación de Antioquia se pronunció y alertó sobre las millonarias deudas de la EPS en el departamento.

Para entender la crisis, la Secretaría de Salud de Antioquia aseguró que más de un millón de afiliados de la Nueva EPS en la región podrían enfrentar dificultades debido a la falta de pagos, situación que ya ha impedido que la EPS haga parte de las mesas técnicas para definir las garantías para la prestación de los servicios, lo que eventualmente causaría afectaciones graves.

El secretario (e) de Salud de Antioquia, Diego Villa, pidió que el Gobierno nacional defina quién será el representante de la Nueva EPS para poder entablar diálogos, ya que, de los 125 municipios, solo 20 tienen dispensación de medicamentos.

"A la Superintendencia de Salud, al Gobierno nacional, para que, por favor, dé línea clara de quién será el representante legal, si vamos a continuar con la Nueva EPS intervenida o no, y para poder dar línea para solucionar los problemas graves que tenemos hoy en toda la red pública hospitalaria, en toda la red de prestadores del departamento", expuso.



La información de la Gobernación de Antioquia muestra que, a la fecha, la Nueva EPS le adeuda a la red hospitalaria del departamento cerca de 5,9 billones de pesos, lo que afecta no solo al millón de usuarios, sino que también retrasa el pago de salarios de trabajadores de la salud.

La Secretaría de Salud de Antioquia reiteró su pedido de manera urgente al Gobierno nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud sobre la necesidad de definir la situación jurídica y administrativa de la Nueva EPS.



Alcalde pide intervención de entes de control

Sin embargo, no es el único pronunciamiento de preocupación, ya que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su cuenta de X que “el sistema de salud está tocando fondo. La gente se está muriendo por falta de atención. Lo que está pasando con la salud en Medellín y Colombia es gravísimo. Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud. Es necesaria la intervención inmediata de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría”.

