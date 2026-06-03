Hidroituango repartirá nuevos dividendos en septiembre: transferencias ya superan $1 billón

Gerente de Hidroituango reveló que tras aprobación de reforma estatutaria en la sociedad, en septiembre de este año habrá nueva repartición de dividendos a accionistas. Recursos transferidos a propietarios, en su mayoría la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, superan el billón de pesos.

A pesar de los riesgos que enfrenta por la cercanía de un fuerte fenómeno de El Niño, la generación de energía en Hidroituango se seguirá traduciendo en importantes recursos para sus accionistas en los próximos meses de 2026, especialmente la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

Así lo reveló Alejandro Abeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, quien indicó que tras una reciente aprobación de una reforma estatutaria en la entidad, habrá un segundo pago de dividendos a accionistas por la operación de la central en el Norte de Antioquia.

Según indicó el directivo, los recursos por cerca de un billón de pesos llegarán en el mes de septiembre para apalancar proyectos clave de infraestructura en las que trabajan conjuntamente los actuales Gobiernos de Medellín y Antioquia.



"La responsabilidad de la sociedad de Twinway es generar utilidades, cuantiosas utilidades para que los accionistas puedan disponer de esos recursos e invertirlos en el departamento. Fundamentalmente, en el túnel de petróleo, en el ferrocarril de Antioquia, y en un plan maestro de acueductos y alcantarillados, comenzando por el tan anhelado acueducto de Urabá", aseguró.

Los recursos que llegarán a finales de este año se suman a los 88.076 millones de pesos ya aprobados por la Asamblea de Antioquia para que ingresen directamente al presupuesto del departamento.

De cada 100 pesos de utilidades repartidas por Hidroituango, 97 llegan a las administraciones de Antioquia y Medellín por la participación de entidades como el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y Empresas Públicas de Medellín, quienes tienen el 50.74% y 46.33% de propiedad, respectivamente.