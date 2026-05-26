Juez frenó la construcción de hospital en posible humedal cerca de un colegio en La Ceja, Antioquia

Un juez frenó la construcción de un hospital de segundo nivel en La Ceja, Oriente antioqueño, tras amparar una acción popular que advierte un posible daño ambiental en los terrenos de una institución educativa.

El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral de Medellín ordenó suspender cualquier intervención en el predio de la Institución Educativa Bernardo Uribe Londoño, donde se proyectaba parte de la obra hospitalaria.

La decisión se toma en medio de la controversia por la Resolución 118 de 2026, con la que la Alcaldía de La Ceja subdividió el lote del colegio para destinar un área al nuevo centro asistencial.

Según la acción popular, el terreno corresponde a un posible humedal utilizado actualmente como aula ambiental por estudiantes, lo que activó la aplicación del principio de precaución.



En su decisión, el juez ordenó frenar las obras y solicitó estudios técnicos, según detalló Kevin Jiménez, concejal de La Ceja.

“Y declaró dos cosas muy importantes. La primera es que frena todas las acciones y obras que se pretendían realizar en este espacio y la segunda es que le obliga a Cornare a hacer un estudio geotécnico detallado del suelo para permitir tener información y ser claros de la existencia de este posible humedad”, aseguró.

Además, se abre la participación ciudadana para que la comunidad se vincule al proceso judicial antes de una decisión de fondo.

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Tras esta decisión del juzgado, la Alcaldía de La Ceja tendrá diez días hábiles para responder la demanda, mientras el área permanece bajo protección judicial.