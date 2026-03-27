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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín lanza plataforma digital con planes gratis para aprovechar el tiempo libre

Medellín lanza plataforma digital con planes gratis para aprovechar el tiempo libre

La iniciativa se complementa con contenido en redes sociales que propone ideas prácticas para salir de la rutina.

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