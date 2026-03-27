Medellín lanza plataforma digital con planes gratis para aprovechar el tiempo libre

La Alcaldía de Medellín presentó “El Parche”, una plataforma digital que reúne planes, actividades y contenidos gratuitos para aprovechar el tiempo libre, en la ciudad. La iniciativa está enfocada en fortalecer el bienestar emocional y promover hábitos saludables en la ciudadanía.

Se trata de un espacio virtual que integra opciones como películas, libros, clases y herramientas orientadas al cuidado de la salud mental. Además, incluye una agenda de actividades presenciales que fomentan el encuentro social en distintos puntos de la ciudad.

La estrategia surge como respuesta a una necesidad creciente: los momentos sin plan pueden convertirse en espacios de aislamiento o desconexión. Por ello, la plataforma busca ofrecer alternativas accesibles que incentiven la interacción, el aprendizaje y el uso positivo del tiempo libre.



Una apuesta por la salud mental y la conexión social

Dentro de su oferta, “El Parche” incluye clases virtuales, contenidos educativos y materiales culturales diseñados para diferentes públicos. También brinda acceso a rutas de atención y acompañamiento emocional, con herramientas que facilitan el cuidado de la salud mental.

La iniciativa se complementa con contenido en redes sociales que propone ideas prácticas para salir de la rutina. A esto se suman activaciones en territorio que buscan generar espacios de encuentro y fortalecer el tejido social en las comunidades.



El alcalde Federico Gutiérrez destacó que esta plataforma permite a los ciudadanos encontrar opciones tanto dentro como fuera de casa. Según explicó, la herramienta busca acompañar a las personas en momentos de descanso, pero también en periodos emocionalmente complejos.

“El Parche” cobra especial relevancia en temporadas como fines de semana largos o vacaciones. En estos contextos, el tiempo libre puede convertirse en un reto para quienes no cuentan con alternativas claras de ocio o esparcimiento.

La plataforma ya está disponible y se proyecta como una herramienta clave para transformar el tiempo libre en oportunidades de conexión, aprendizaje y crecimiento personal.