Lo que se sabe del asesinato de un médico a manos de su paciente psiquiátrico en Medellín

En la mañana de este miércoles se registró, en Medellín, una fuerte alteración al orden público de cuenta de un asesinato dentro de la Clínica Medellín, en El Poblado, de un médico especialista, a manos de uno de sus pacientes.

¿Qué pasó hoy en la Clínica Medellín?

La víctima fue identificada como Juan Guillermo Aristizábal, un médico urólogo que deja una esposa y dos hijos, según contó a Blu Radio Diego Sánchez, uno de sus amigos.

“Era una maravillosa persona un médico querido por todo el mundo un gran hombre la familia y los amigos estamos consternados es un dolor inmenso porque la verdad no es justo que pasen estas cosas; deja una esposa, a dos hijos y la verdad es que esto es producto de esta locura de esta sociedad”, relató Diego Sánchez.

Dos muertos en Clínica Medellín

Según relató la Policía, además del médico fallecido, en el lugar también fue encontrado, sin signos vitales, la persona que atentó contra el médico, un paciente psiquiátrico, que fue hallado sin signos vitales y con un revólver a su lado. Él habría sido también el encargado de generar un incendio en el consultorio ubicado en el piso 9 del centro de salud.

Además de esas dos personas que resultaron fallecidas, se reporta, preliminarmente, que una enfermera resultó herida en uno de sus hombros.

"No tenemos identidad de la persona que se encontró en el baño, no hemos indagado a los familiares o algún testigo. En el hecho resulta la asistente del médico también lesionada, con un disparo en el abdomen, pero no es de gravedad de momento", dijo en Mañanas Blu el general Óscar Lamprea, detallando que, de momento, no hay detenidos por el suceso.