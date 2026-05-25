Macabro hallazgo en Medellín: hallan cadáver en zona boscosa y envuelto en un costal

Macabro hallazgo en Medellín: fue hallado el cuerpo de una persona en zona boscosa y envuelto en un costal. Además, en el barrio Berlín un hombre fue asesinado y dejado en plena vía pública.

A pesar de que las cifras de homicidios en Medellín van a la baja durante este mes, en las últimas horas la Secretaría de Seguridad y Convivencia confirmó que dos personas fueron asesinadas, dejando la cifra de muertes violentas en 14 casos contra 25 hechos que se registraron en mayo del año pasado.

El primer hecho ocurrió en el barrio Berlín de la comuna Aranjuez en donde el CTI de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección del cadáver de Jhafer Daniel Vargas Ramos de 25 años que fue asesinado con arma cortopunzante.

El reporte de las autoridades dejó en evidencia que, al parecer, el hombre fue agredido de manera letal en plena vía pública en donde quedó su cuerpo que fue avistado minutos después por la ciudadanía que hizo la alerta pertinente, no obstante, aún no se sabe quién está detrás del homicidio.



Horas después llegó a manos de las autoridades correspondientes un macabro caso y es el de una personas que aún no ha sido ufenyoeri que fue hallado en zona boscosa y envuelto en un costal en el barrio Versalles en la comuna Manrique.

Aunque poco se conoce de este hecho violento, por el modus operandi no se descarta que el asesinato obedecería a disputas entre bandas delincuenciales o, quizás, un ajuste de cuenta de la persona que se convirtió en la víctima 108 de la violencia en la ciudad.

Hay que mencionar que a la fecha han habido 23 homicidios menos en comparación con el año pasado y solo durante el mes de mayo la diferencia es del 44 % de los casos, siendo esta misma fecha del 2025 mucho más violenta que las cifras reportadas en la actualidad.