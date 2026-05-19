Oriente de Antioquia alcanzó los cerca de 100 homicidios tras masacre en Marinilla

Tras la masacre en Marinilla el Oriente de Antioquia ya alcanzó los 98 homicidios durante 2026. Anunciaron la creación de una burbuja operativa con organismos judiciales para esclarecer este tipo de hechos en la subregión

El crimen de una mujer en San Vicente Ferrer y la masacre de cuatro hombres en zona rural de Marinilla, nuevamente pusieron sobre la mesa el complejo panorama de orden público que atraviesa el Oriente de Antioquia.

Incursión de grupos

La incursión de grupos como El Mesa para disputar en diferentes localidades, no solo el territorio, sino también rentas ilícitas producto de la minería, extorsiones y microtráfico, ya han elevado a 98 el número de muertes violentas en la subregión en lo corrido de 2026.



Por eso, tras el reciente consejo de seguridad extraordinario realizado en el municipio de Marinilla, a propósito del múltiple homicidio, se decidió incrementar la recompensa por información sobre el caso a 200 millones de pesos, pero también articular esfuerzos para investigar los diferentes hechos violentos.

Javier Mozo, secretario de Seguridad de la localidad, indicó que, desde Marinilla, actuará una burbuja operativa en articulación con organismos judiciales para avanzar en el esclarecimiento de estas muertes.

“Con la Fiscalía seccional de Antioquia y la policía judicial de la Sijin y CTI, se va a instalar aquí en el municipio de Marinilla y vamos a estar trabajando ese caso y otros casos de la región del Oriente Antioqueño”, afirmó.

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En la última semana también se han registrado homicidios en Sonsón, La Unión y Rionegro, por lo que no se descarta en los próximos días nuevas medidas para la región por parte de autoridades departamentales.