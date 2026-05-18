Siniestros viales durante puente festivo en Antioquia dejaron 2 muertos y 16 heridos

Autoridades de movilidad en Antioquia siguen desplegadas en los diferentes corredores del departamento garantizando la seguridad y adecuado flujo durante el plan retorno tras el final del puente festivo de la Ascensión.

El reporte más reciente por parte de las autoridades indica que ya se han movilizado 414.766 vehículos entrando y saliendo de la región.

En materia de operatividad en las 21 áreas de prevención de control, la policía practicó 216 pruebas de embriaguez e impuso 189 órdenes de comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito. Entre los comportamientos más recurrentes está conducir sin haber obtenido la licencia y transitar en vehículos que no cuentan con óptimas condiciones técnicomecánicas.

Sobre accidentalidad, la Dirección de Tránsito reportó 9 siniestros viales en los que 16 personas resultaron lesionadas y dos perdieron la vida.



Para garantizar el flujo masivo entrando a Medellín y el Valle de Aburrá habrá unidireccionalidad en vías clave del Suroeste como Pacífico 1, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m. y en el Túnel de Oriente, entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m., para quienes se movilizan desde esa subregión, que incluye el aeropuerto José María Córdova, a Medellín.

Las principales recomendaciones de las autoridades siguen siendo efectuar una revisión tecnicomecánica del vehículo antes de iniciar cualquier desplazamiento, utilizar los elementos de seguridad y de protección, conducir siempre con precaución, respetar los límites de velocidad y no manejar bajo efectos de alcohol o sustancias alucinógenas.