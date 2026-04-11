Autoridades en Marinilla investigan ataque que dejó un muerto y dos heridos; ofrecen recompensa

Las autoridades del municipio de Marinilla avanzan en la investigación de un hecho violento ocurrido en zona rural, específicamente en la vereda El Socorro, durante la tarde del pasado 10 de abril. Según informaron fuentes oficiales, se han logrado avances importantes que permiten orientar las líneas investigativas y acercarse al esclarecimiento de lo sucedido.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por los organismos de seguridad, las personas afectadas en este hecho no serían oriundas de Marinilla. Al parecer, provenían del departamento del Cesar y del municipio de El Bagre, en Antioquia, y llevaban varias semanas residiendo en la zona antes de que ocurriera el incidente.

Desde la Alcaldía informaron también que han identificado la posible participación de al menos cuatro vehículos en los hechos. Estos automotores presentan registros de movilidad tanto en El Bagre como en el barrio Antioquia de Medellín, lo que se ha convertido en un elemento clave dentro del proceso investigativo.

La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas, el cual estaría relacionado con situaciones ocurridas recientemente en otra región del país. Sin embargo, las autoridades continúan recopilando pruebas para confirmar esta versión y determinar con precisión los móviles del hecho.



Por su parte, la Administración Municipal de Marinilla anunció que se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que permita la identificación y captura de los responsables.

Finlamente, se conoció que las labores investigativas están siendo lideradas por una unidad especializada de la Sijín, en conjunto con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, para esclarecer completamente lo ocurrido y que los responsables sean llevados ante la justicia.