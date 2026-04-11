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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades en Marinilla investigan ataque que dejó un muerto y dos heridos; ofrecen recompensa

Autoridades en Marinilla investigan ataque que dejó un muerto y dos heridos; ofrecen recompensa

Las víctimas no serían del municipio y habrían llegado recientemente desde el Cesar y El Bagre. La principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas.

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