Desde la cárcel coordinaban extorsiones a comerciantes en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reveló detalles sobre una modalidad de extorsión que venía afectando a comerciantes de los sectores de San Francisco y el Centro de la ciudad, caso por el cual fue capturada una mujer señalada de recolectar información para ejecutar las amenazas.

De acuerdo con la investigación, la capturada exigía sumas entre uno y cinco millones de pesos a comerciantes, a cambio de no atentar contra su integridad ni la de sus empleados. Las autoridades lograron establecer que al menos 37 comerciantes habían sido contactados bajo esta modalidad extorsiva en distintos barrios de Bucaramanga.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que la mujer cumplía una función clave dentro de la actividad delincuencial: “La mujer llegaba al sitio, tomaba fotos y ella le mandaba las fotos y datos a su pareja que está en la cárcel”, aseguró el oficial.

Las labores investigativas permitieron establecer que toda la información recolectada por la mujer era enviada a su pareja sentimental, quien permanece recluido en un centro penitenciario y desde donde, presuntamente, coordinaba las llamadas y exigencias extorsivas realizadas a nombre de las estructuras criminales 'Los de San Rafa' y 'Los del Sur'.



La investigación evidenció que la señalada recorría diferentes sectores comerciales tomando fotografías de establecimientos y recopilando datos de sus propietarios para posteriormente intimidarlos y exigirles dinero.

El resultado operativo fue posible gracias a un proceso investigativo adelantado por unidades especializadas del GAULA, que incluyó el análisis de más de 200 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, material clave para identificar los movimientos de la mujer en zonas comerciales de Bucaramanga.

La captura se produjo durante un operativo en el barrio Centro, cuando presuntamente recibía dinero producto de una extorsión.

Publicidad

La mujer capturada y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá presentarla ante un juez para definir su situación judicial.