Manifestación y plantón anteceden debate al secretario de Educación de Antioquia por Udea

Manifestación y plantón en La Alpujarra acompañarán el debate de control político al secretario de Educación del departamento por la crisis financiera en la Universidad de Antioquia.

Diputados insisten en que una inyección ‘tripartita’ de recursos del Ministerio, Gobernación y Alcaldía le deben dar un plan de salvamento a la alma mater.

Mientras en el recinto de la Asamblea de Antioquia se adelantará este viernes el debate de control político al secretario de Educación del departamento, Mauricio Alviar, por la crisis financiera que vive la Universidad de Antioquia, a las afueras los estudiantes protestarán para pedir soluciones.

De hecho, el recorrido comenzará en horas de la mañana en la portería del metro de la Universidad de Antioquia y desde allí, partirá a La Alpujarra, donde esperan hacer presencia. A la par, y con presencia del rector de la alma máter, John Jairo Arboleda, se espera que en esta sesión se encuentren soluciones al déficit financiero, que se estima por los 350 mil millones de pesos.

El diputado Juan David Muñoz, uno de los citantes al debate, calificó como absurda la propuesta de la Gobernación para los problemas de caja de la UdeA e indicó que, aunque por la Ley 30 el responsables de dichos recursos es el Gobierno Nacional, debe haber un aporte del departamento e incluso de la Alcaldía de Medellín.

“ Tienen una propuesta que es bastante absurda que es poner el 30% de lo que ahorre la Universidad eso es absurdo porque la Universidad neta recursos ya no puede ser que esperen el resultado fiscal, a ver si la política de austeridad sirvió o no y ahí sí, asignar recursos, no los recursos se necesitan”, afirmó.

Por su parte, el diputado Manuel García, otro de los citantes, dijo que la alma máter está viviendo la mayor crisis estructural en su historia, lo que pone en riesgo más de 3.000 educadores que pueden perder sus plazas de trabajo, así como la atención de miles de estudiantes que están en diferentes regiones del departamento. Por ello, sugirió que se haga una inversión por parte de todos los involucrados, incluyendo a la Alcaldía de Medellín, ciudad donde residen más de 15.000 estudiantes de la UdeA.

“De ese debate esperamos con el concurso del rector de la Universidad que se encuentren puentes y soluciones para esta crisis, la Gobernación ha hecho una propuesta. Esperamos que también sirva para un plan de salvamento financiero y que sea el concurso tripartito Estado a través del Ministerio de Educación, la Gobernación del departamento y el distrito de Medellín que les den un plan de salvamento a la universidad”, aseveró.

Finalmente, Muñoz detalló que desde la Asamblea le solicitaron al secretario de Educación, a través de cuestionarios, respuestas sobre la contratación directa de la universidad con la Gobernación, que ha disminuido en este periodo con relación a los anteriores, prefiriendo al parecer convenios con otras entidades, lo que también tiene un impacto en el tema financiero.