Girar recursos a Udea es desfinanciar universidades de responsabilidad de Medellín: Fico

Nada que se ponen de acuerdo. Mientras que el Gobierno nacional busca alternativas ante la crisis financiera de la Universidad de Antioquia , el alcalde Federico Gutiérrez indicó que destinar los 20.000 millones para la institución significaría desfinanciar las universidades que son responsabilidad de Medellín.

¿Qué dicen desde el gobierno?

Varias son las medidas que tomará el Gobierno nacional para aportar a la solución ante la crisis financiera de la Universidad de Antioquia , cuyo déficit se estima en unos 350.000 millones de pesos. Una de ellas es la inyección de 60.000 millones de pesos adicionales que, aunque se prevén para el 2025, podría haber un adelanto este año, según anunció la consejera para las Regiones y exconcejal de Medellín, Luz María Múnera.

“Que el rector se ponga la camiseta y se ponga, no solamente a decir que no tiene dinero, sino que se ponga a gestionar. No lo estoy proponiendo y quiero dejar eso claro, nacionalizar la Universidad de Antioquia. Del gobernador que diría, porque hoy que está en crisis no quiere aportar a la universidad, no la entregaría, se lo entregaría a la Nación, es una pregunta”, aseguró.

Múnera calificó como una vergüenza que Medellín no apoye con recursos a la institución, teniendo en cuenta que el 80% de sus estudiantes residen en la ciudad y recordó que en el primer gobierno de Federico Gutiérrez tampoco se logró este aporte de presupuesto.

A la par, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró que, desde la administración, están trabajando por reforzar las necesidades de los estudiantes de instituciones públicas a cargo del Distrito, como el ITM y el Pascual Bravo, por lo que no podrían sacrificar sus responsabilidades para atender el problema que tiene hoy la Udea y que a esto se debe la negativa ante la propuesta.

“¿Dónde está el aporte a la Universidad de Antioquia?, que no nos corresponde además por ley, nosotros decimos entonces díganme a qué universidad de las tres nosotros desfinanciamos y tenemos la obligación sobre el ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia, más bien, el Gobierno Nacional pedirle que venga y de alivio a esa situación con todos los recursos que van provenientes”, aseveró.

El mandatario también afirmó que, siendo esta una de las universidades más importantes del país, es una irresponsabilidad haberla dejado llegar hasta este punto crítico y cuestionó las razones de que la universidad tenga este hueco financiero. Además, cuestionó los ahorros administrativos que se supone debería tener la institución y que esperan acciones rápidas por parte del Gobierno nacional para esta y las otras universidades del país que están en la misma situación.