Universidad de Antioquia postulará 3.500 hectáreas ante la ANT para reforma agraria

Nueve predios de las 23 propiedades que en los últimos días anunció la Universidad de Antioquia que pondrá en venta para hacer frente a la difícil situación económica que atraviesa desde hace varios meses, serán adquiridas por parte de la Agencia Nacional de Tierras para la reforma agraria.

Inicialmente, se anunciará oficialmente el inicio del trámite para los predios en los municipios de San Zenón y San Sebastián de Buenavista en el departamento de Magdalena, los cuales suman 2.843,73 hectáreas.

Así lo reveló a Blu Radio Felipe Harman, director de la entidad, quien aseguró que la institución de educación superior postulará en total 3.500 hectáreas especialmente en el Bajo Cauca, que estarían destinadas a proyectos agrarios para campesinos de la región.

"Va a postular sus precios para que la Agencia Nacional de Tierra de los Cómplices sean parte del Sistema Integral de la Reforma Agraria y de paso pues oxigenar económicamente como universidad regional. Vamos a tramitar esa condición".

A través de este tipo de transacciones la Universidad de Antioquia espera recaudar hasta 92 mil millones de pesos para mejorar su flujo de caja y atender de mejor manera las obligaciones financieras más inmediatas como el pago de docentes.

¿De dónde viene la venta de propiedades?

Jesús Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia, explicó que si bien la idea se vino gestando desde el 2016 y al año siguiente se hizo posible, administrativamente hablando, por parte del Consejo Superior, hasta ahora no había habido una subasta efectiva de estas propiedades, porque no había interés o porque no lograban llegar al valor comercial de cada una de ellas.

Ahora la idea es lograr una negociación directa y así lograr el anhelado flujo de caja que requiere la alma máter.

Y es que la lista de estas propiedades se ha engrosado, cuenta el vicerrector, debido a que con ellas les han saldado acciones de pago, por lo que no significan sitios estratégicos o misionales para la UdeA. En cambio, estos recursos sí significarían entre el 70 y el 80 por ciento del flujo de caja que se requiere.