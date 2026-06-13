Más de 500 mil vehículos se movilizarán por vías de Antioquia este puente: hay 16 frentes activos

506.000 vehículos se movilizarán por las vías de Antioquia este puente festivo y por ello, la Gobernación de Antioquia informó que mantiene activos 16 frentes de trabajo para la atención de emergencias, puntos críticos y mantenimiento de la red vial departamental.

Las autoridades explicaron que esperan una alta afluencia de viajeros por los principales corredores del departamento que permanecen habilitados, aunque mencionaron que algunas vías tienen restricciones y cierres puntuales.

Los frentes de atención por emergencias se encuentran distribuidos en el Suroeste antioqueño en corredores como Betulia - Urrao, Puente Iglesias - Fredonia y Salgar - La Cámara - La Quiebra.

Además, las autoridades indicaron que se realizan labores en Occidente, Oriente y Nordeste, que se suma a ocho frentes adicionales para la atención de puntos críticos en municipios como Venecia, Arboletes, Cocorná, Abejorral, Zaragoza y Yondó. El secretario de Infraestructura Física, Horacio Gallón, habló sobre otras medidas en la región.



“Este puente festivo tenemos el unidireccional en el túnel de oriente, domingo de 5 de la tarde a 9 de la noche, y lunes de 5 de la tarde a 9 de la noche. También el reversible en Pacífico 1, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, el lunes festivo”.

Entre las novedades se destaca la restricción para vehículos de carga superiores a 17 toneladas en el puente Puente Iglesias, en el Suroeste antioqueño. Asimismo, continúa el cierre total de la vía Concordia - Betulia, sector Majagual, debido a una falla geológica activa.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y extremar las precauciones ante posibles lluvias durante el fin de semana festivo.

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En materia de seguridad, la Seccional de Tránsito y transporte de Antioquia confirmó que son 300 uniformados los que custodian las vías y hacen controles en por lo menos 23 puntos.

