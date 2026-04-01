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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Medellín intensifica controles a viviendas turísticas durante la Semana Santa

Medellín intensifica controles a viviendas turísticas durante la Semana Santa

Autoridades en la capital antioqueña han logrado visitar 26 viviendas turísticas y 29 hoteles en donde identificaron inconsistencias relacionadas con la falta de permisos.

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