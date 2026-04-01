Medellín intensifica controles a viviendas turísticas durante la Semana Santa

En Medellín le ponen la lupa a las viviendas turísticas y por ello han intensificado los controles a estos sitios durante esta Semana Santa. Hasta la fecha se han reportado más de 50 irregularidades e inconsistencias por falta de permisos o cambios en las condiciones de alojamiento.

Una de las preocupaciones que tienen las autoridades en Medellín es como las viviendas turísticas y hoteles se aprovechan de la llegada de miles de turistas por la Semana Santa e incrementan los precios de los alojamientos de manera irregular para tratar de hacerse su agosto.

Es por este motivo que la Alcaldía de Medellín decidió intensificar los operativos de inspección, vigilancia y control con el fin de evitar que los visitantes a la capital de Antioquia resulten afectadas por la mala fe, como la que han tenido las 151 personas naturales y jurídicas que han sido sancionadas por distintas inconsistencias durante este año.

El subsecretario operativo de Medellín, Sebastián Acosta, mencionó que la Semana Mayor es una de las épocas del año donde más afluencia de personas hay y una donde más denuncias de irregularidades se hacen a las autoridades: "Hemos intensificado los operativos de inspección, vigilancia y control sobre viviendas turísticas. Estas acciones responden a un trabajo articulado para detectar prácticas abusivas en la temporada de alta demanda. Por eso, estamos actuando con toda la contundencia frente a quienes incumplen la ley", señaló el funcionario.



Por su parte, destacan desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia que debido a investigaciones que se han hecho durante los últimos meses se lograron visitar 26 viviendas turísticas y 29 hoteles en donde identificaron inconsistencias relacionadas con la falta de permisos y cambios injustificados en las condiciones de alojamiento como, por ejemplo, en los precios.

Además, y como se ha vuelto común en épocas de mucho movimiento del turismo como en los conciertos o en esta Semana Santa, se ha visto un patrón de cancelación de reservas para revender a mayor precio, lo cual genera perjuicios económicos para quienes se ven afectados.