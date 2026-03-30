Estos son los planes gratuitos que podrá disfrutar durante Semana Santa en Medellín

La ciudad de Medellín tendrá una agenda especial de actividades culturales gratuitas durante Semana Santa, con programación en museos, teatros y espacios patrimoniales. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía al arte y la cultura durante el período vacacional. Las actividades se realizarán en diferentes puntos de la capital antioqueña con entrada libre para el público.

La programación cultural, impulsada por la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, incluye recorridos guiados, talleres, conciertos y experiencias artísticas diseñadas para públicos de todas las edades. La mayoría de eventos se desarrollarán entre las 9:00 de la mañana y las 6:30 de la tarde.



Oferta cultural en Medellín durante Semana Santa

Uno de los espacios participantes será el Museo Casa Pedro Nel Gómez, ubicado en la comuna de Aranjuez. Este lugar abrirá sus puertas con ingreso libre durante tres días consecutivos, ofreciendo visitas guiadas para que los asistentes conozcan el legado del reconocido artista antioqueño.

También se sumará a la agenda el Museo de Arte Moderno de Medellín, que desarrollará varias activaciones culturales entre miércoles y sábado. Allí se realizarán recorridos temáticos, un taller artístico de tres horas y un espacio de creación en acuarela enfocado en arte contemporáneo.

Otro de los escenarios destacados será el Cementerio Museo San Pedro, reconocido como uno de los lugares patrimoniales más emblemáticos de la ciudad. Este espacio ofrecerá una visita guiada de 90 minutos y un concierto coral nocturno que ampliará la oferta cultural durante la Semana Santa, época durante la que, cabe recordar, no regirá el pico y placa en el Valle de Aburrá.



¿Qué visitar en Medellín durante Semana Santa?

La estrategia cultural del Distrito integrará en total ocho museos y teatros de la ciudad. Entre ellos se encuentran el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico de Medellín, el Parque Explora, el Teatro Metropolitano de Medellín y el Teatro Pablo Tobón Uribe.



De acuerdo con la administración distrital, esta programación, que se suma al funcionamiento en horarios especiales para escenarios deportivos, se extenderá durante cinco días consecutivos y busca consolidar una oferta cultural accesible para residentes y turistas. La iniciativa hace parte del programa Formación de Públicos, una estrategia institucional que promueve el acceso al arte y al patrimonio en la ciudad.