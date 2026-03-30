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Estos son los planes gratuitos que podrá disfrutar durante Semana Santa en Medellín

Esta programación se extenderá durante cinco días consecutivos y busca consolidar una oferta cultural accesible para residentes y turistas.

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